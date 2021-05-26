Про реакцію на ініціативу глави держави розповіла прессекретарка Ахметова Анна Терехова. Вона зауважила, що поки коментувати законопроєкт не може, адже тексту ще не має.
Проблема України – не в окремих особах
Ми переконані, що головна проблема нашої країни – не окремі особи, а корупція, несправедливі суди, неефективне управління й популізм. І вважаємо, що держава має спрямувати всі зусилля, насамперед, на боротьбу з цими явищами,
– сказала Терехова.
В Ахметова запевняють, що залишаються найбільшим платником податків, роботодавцем та інвестором – попри те, що в країні мінялись уряди та президенти.
Що відомо про ініційований законопроєкт
Про рішення створити законопроєкт, аби зменшити вплив олігархів, президент повідомив після засідання РНБО 15 квітня. Над документом працюватимуть фахівці з Антимонопольного комітету, Ради нацбезпеки та оборони та Офісу Президента.