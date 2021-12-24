По словам Кравец, Зеленский подыграл в номере, о котором не знал. В то же время актриса заявила, что не хочет спойлерить.
Заметьте Мы не были готовы, – Елена Кравец о кризисе в отношениях с мужем после рождения двойни
С нашей стороны это было подготовлено, а с его стороны – ему просто нужно было делать то, что ему говорили,
– заявила Кравец.
Также в зале был глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"Для меня он остался Вовой"
- Кравец также отметила, что Зеленский остался для нее Вовой. И это очень радует актрису. Хотя теперь они видятся очень редко.
- По словам актрисы, теперь они шутят: Зеленский наконец нашел "нормальную работу". Все потому, что им всегда говорили: "да сколько можно заниматься этим КВН, найдите себе нормальную работу".
- Кравец отметила, что Зеленский изменился, этого и стоило ожидать, поскольку сейчас на нем гораздо больше ответственности. Президент имеет колоссальное напряжение и нагрузку. В то же время он остался человечным и настоящим.