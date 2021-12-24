По словам Кравец, Зеленский подыграл в номере, о котором не знал. В то же время актриса заявила, что не хочет спойлерить.

Заметьте Мы не были готовы, – Елена Кравец о кризисе в отношениях с мужем после рождения двойни

С нашей стороны это было подготовлено, а с его стороны – ему просто нужно было делать то, что ему говорили,

– заявила Кравец.

Также в зале был глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Для меня он остался Вовой"