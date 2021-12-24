За словами Кравець, Зеленський підіграв у номері, про який не знав. Однак акторка заявила, що не хоче спойлерити.
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З нашого боку, це було підготовлено, а з його боку – йому просто треба було робити те, що йому казали,
– заявила Кравець.
Також у залі був глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Для мене він залишився Вовою"
- Кравець також зауважила, що Зеленський залишився для неї Вовою. І це дуже тішить акторку. Хоча тепер вони бачаться дуже рідко.
- За словами акторки, тепер вони жартують: Зеленський нарешті знайшов "нормальну роботу". Усе тому, що їм завжди казали: "та скільки можна займатися цим КВК, знайдіть собі нормальну роботу".
- Кравець зауважила, що Зеленський змінився, цього й варто було очікувати, оскільки зараз на ньому набагато більше відповідальності. Президент має колосальне напруження та навантаження. Водночас він залишився людяним і справжнім.