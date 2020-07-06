Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине стабилизируется динамика течения эпидемии коронавируса. И происходит это несмотря на рост количества инфицированных по результатам июня. Положительную динамику можно наблюдать и в отношении медработников.

Заявление властей о ситуации с коронавирусом в Украине

6 июля в Офисе Президента состоялось традиционное селекторное совещание. В мероприятии принимали участие как представители Кабмина, в частности премьер Денис Шмыгаль, так и президент Владимир Зеленский. Основные тезисы, которые звучали на селекторном совещании, обнародовала президентская пресс-служба.

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Шмыгаль также подчеркнул, что и показатели от Министерства здравоохранения демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

Глава Минздрава Максим Степанов, со своей стороны, отметил, что также продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных,

– прокомментировал вышеупомянутую информацию президент Владимир Зеленский.

По его словам, теперь такое же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам.

"Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными коронавирусом, от которого пока нет вакцины", – подчеркнул президент.

Как сегодня контролируют работу общественных заведений

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также составили соответствующие протоколы.

В то же время в МВД заявили, что они будут тщательнее контролировать работу таких заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

Только два города – Харьков и Львов – четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время,

– добавили в полиции.

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Что этому предшествовало

В течение июня в Украине фиксировали 800 – 1 000 новых случаев ежедневно. Самым крупным антирекоменрдсменом стала Львовщина, которая по числу больных опередила и Киев, и Буковину (эти регионы лидировали на протяжении длительного времени).

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что рост количества инфицированных напрямую зависит от:

смягчения карантина правительством,

восприятия людьми адаптивного карантина как отмены ограничений.

Поэтому, по его словам, Украина не сможет преодолеть пандемию, если украинцы – и как частные лица, и как бизнес – не будут выполнять ограничительные меры, разработанные Кабинетом Министров.

Перед этим глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявлял, что инициирует усиление карантина из-за рекордных показателей новых больных.