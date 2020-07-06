Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні стабілізується динаміка перебігу епідемії коронавірусу. І відбувається це попри зростання кількості інфікованих за результатами червня. Позитивну динаміку можна спостерігати й щодо медпрацівників.

Заява влади щодо ситуації з коронавірусом в Україні

6 липня в Офісі Президента відбулася традиційна селекторна нарада. У заході брали участь як представники Кабміну. Зокрема прем’єр Денис Шмигаль, так і президент Володимир Зеленський. Основні тези, які лунали на селекторній нараді, оприлюднила президентська пресслужба.

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Шмигаль також підкреслив, що й показники від Міністерства охорони здоров’я демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється.

Очільник МОЗ Максим Степанов, зі свого боку, зауважив, що також продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.

Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат. Пам’ятаю, на початку епідемії хворі медики становили п’яту частину всіх заражених,

– прокоментував вищезазначену інформацію президент Володимир Зеленський.

За його словами, тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам.

"Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини", – наголосив президент.

Як сьогодні контролюють роботу громадських закладів

У відповідь Національна поліція повідомила, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали. Також склали відповідні протоколи.

Водночас у МВС заявили, що вони ретельніше контролюватимуть роботу таких закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом.

Лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час,

– додали у поліції.

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Що цьому передувало

Упродовж червня в Україні фіксували 800 – 1000 нових випадків щодня. Набільшим антирекоменрдсменом стала Львівщина, яка за числом хворих випередила і Київ, і Буковину (ці регіони лідирували упродовж тривалого часу).

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зауважив, що зростання кількості інфікованих прямо залежить від:

пом'якшення карантину урядом,

сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування обмежень.

Тому, за його словами, Україна не зможе подолати пандемію, якщо українці – і як приватні особи, і як бізнес – не будуть виконувати обмежувальні заходи, розроблені Кабінетом Міністрів.

Перед цим очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що ініціює посилення карантину через рекордні показники нових хворих.