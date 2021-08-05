Теперь у бывшего "регионала" есть шанс получить должность, которая вакантна с 2016 года.

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Кинаха предложили вне конкурса

На должность секретаря Национального трехстороннего социально-экономического совета состоялся конкурс. Однако, кто стал победителем – пока неизвестно. В то же время потенциальным претендентом на пост стал одиозный экс-депутат, бывший премьер-министр и член "Партии регионов" Анатолий Кинах.

Политика предложили согласно установленной очередности ротации как представителя от стороны работодателей.

Коротко о Национальном совете

Национальный трехсторонний социально-экономический совет является государственным органом, целью которого является налаживание связей между работодателями, профсоюзами и исполнительной властью. В его состав входят:

20 делегатов всеукраинских профсоюзов;

20 делегатов всеукраинских объединений работодателей;

20 представителей исполнительной власти, которые назначаются Кабинетом Министров Украины.

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