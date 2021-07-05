Кроме того, украинскому лидеру предлагают предоставить это звание Тарасу Бульбе-Боровцу. Он создал первые отряды под названием УПА "Полесская Сечь"
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В зарегистрированном проекте постановления Кабинета министров предлагают также создать организационный комитет, а также разработать и утвердить выполнение плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии.
Кроме того, Государственному комитету телевидения и радиовещания рекомендуют обеспечить освещение в СМИ мероприятий в связи с празднованием 80-летия создания УПА.
Кто инициировал постановление
- "Слуга народа";
- "Европейская солидарность";
- "Батькивщина";
- "Голос";
- члены депутатских групп "Доверие";
- "За майбутнє";
- внефракционные парламентарии.