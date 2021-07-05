Кроме того, украинскому лидеру предлагают предоставить это звание Тарасу Бульбе-Боровцу. Он создал первые отряды под названием УПА "Полесская Сечь"

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В зарегистрированном проекте постановления Кабинета министров предлагают также создать организационный комитет, а также разработать и утвердить выполнение плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии.

Кроме того, Государственному комитету телевидения и радиовещания рекомендуют обеспечить освещение в СМИ мероприятий в связи с празднованием 80-летия создания УПА.

Кто инициировал постановление

"Слуга народа";

"Европейская солидарность";

"Батькивщина";

"Голос";

члены депутатских групп "Доверие";

"За майбутнє";

внефракционные парламентарии.

Обратите внимание! Еще в августе 2011 года Высший административный суд оставил в силе решение Донецкого окружного админсуда и решение Донецкого апелляционного админсуда о незаконности указа Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.