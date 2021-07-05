Окрім того, українському лідеру пропонують надати це звання Тарасу Бульбі-Боровцю. Він створив перші загони під назвою УПА "Поліська Січ"
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У зареєстрованому проєкті постанови Кабінету міністрів пропонують також створити організаційний комітет, а також розробити і затвердити виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української повстанської армії.
Окрім того, Державному комітету телебачення і радіомовлення рекомендують забезпечити висвітлення у ЗМІ заходів у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.
Хто ініціював постанову
- "Слуга народу";
- "Європейська солідарність";
- "Батьківщина";
- "Голос";
- члени депутатських груп "Довіра";
- "За майбутнє";
- позафракційні парламентарії.