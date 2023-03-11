Министр иностранных дел напомнил, что "Оскар" за лучший иностранный фильм может получить лента "На западном фронте без изменений". При этом Зеленский – президент страны, которая ведет самую большую в Европе войну со времен Второй мировой.

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Если "На западном фронте без изменений" получит "Оскар", а президент Зеленский, возглавляющий страну, которая ведет самую большую войну в Европе, не выступает на "Оскаре", вы не найдете лучшего примера лицемерия,

– подчеркнул Кулеба.

Он объяснил, что не подвергает сомнению качество фильма. Однако когда собираются награждать фильм о войне, то стоит и услышать настоящую историю войны, которая происходит здесь и сейчас.

Зеленский не будет выступать на "Оскаре"

Церемония вручения "Оскара" состоится 13 марта. Издание Variety сообщило, что агент WME Майк Симпсон обратился в Академию с просьбой включить в программу выступление Зеленского, но ему отказали.

На прошлогодней церемонии Зеленский тоже не выступал. Однако тогда состоялась минута молчания в память о погибших во время войны в Украине.