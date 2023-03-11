Міністр закордонних справ нагадав, що "Оскар" за найкращий іноземний фільм може отримати стрічка "На західному фронті без змін". При цьому Зеленський – президент країни, яка веде найбільшу в Європі війну з часів Другої світової.

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Якщо "На західному фронті без змін" отримає "Оскар", а президент Зеленський, який очолює країну, що веде найбільшу війну в Європі й не виступає на "Оскарі", ви не знайдете кращого прикладу лицемірства,

– наголосив Кулеба.

Він пояснив, що не ставить під сумнів якість фільму. Однак, коли збираються нагороджувати фільм про війну, то варто і почути справжню історію війни, яка відбувається тут і зараз.

Зеленський не виступатиме на "Оскарі"

Церемонія вручення "Оскара" відбудеться 13 березня. Видання Variety повідомило, що агент WME Майк Сімпсон звернувся до Академії з проханням включити до програми виступ Зеленського, але йому відмовили.

На минулорічній церемонії Зеленський теж не виступав. Однак тоді відбулась хвилина мовчання на згадку про загиблих під час війни в Україні.