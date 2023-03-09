За словами очільника МЗС, ракетна атака була "звичайним російським варварством", яке що призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури.

Читайте також Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Жодної військової мети, – Кулеба про російський ракетний терор

Дмитро Кулеба відреагував на смертоносний російський масований обстріл. Міністр запевняє, що жодної "військової мети" окупанти не переслідували.

Загарбники цинічно направили свої ракети та безпілотники проти цивільних об'єктів інфраструктури й мирних людей. Це справжнє варварство, що призвело до трагічних втрат.

Ніякої військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом,

– написав Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу Летюча смерть: що відомо про крилаті ракети Х-101 і як їм протистояти

Терор продовжується: окупанти знеструмили ЗАЕС