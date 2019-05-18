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      Зеленскому лучше показать свою независимость относительно назначения кадров в регионах,– эксперт

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      Как Зеленский решит проблему кадров
      Как Зеленский решит проблему кадров / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский может попасть в кадровую ловушку во время назначения губернаторов.

      Об этом в своем блоге написал политолог Петр Олещук.

      "У президента нет времени на "раскачку" в этом вопросе. И тут Зеленский может попасть в кадровую ловушку", – считает эксперт.

      Без сильной команды на местах президентская вертикаль будет шаткой и нестабильной, особенно перед выборами в Верховную Раду.

      "В регионах Зеленскому срочно нужны и чистые, и профессиональные, честные кадры. Активисты и новые люди с улицы – это конечно, интересные эксперименты, но не больше", – подчеркивает эксперт.

      А идея привлечь HR-агентства – хоть и привлекательная медийно, но может не сработать. Поэтому Зеленский может обратить внимание на тех, кто уже проявил себя на посту.

      Эксперт напомнил, что среди губернаторов были не только те, кто дискредитировал себя, но и сильные фигуры. Политолог перечислил среди других фамилии Валентина Резниченко, Максима Степанова.

      "Например, Максим Степанов вообще стал объектом для атаки Порошенко посередине выборов, потому что не согласился "давать результат" ценой предвыборных махинаций. За что Степанов и поплатился должностью", – напомнил Олещук.

      Кстати, губернатор Одесской области Степанов в последнее время подвергся критике еще и со стороны Коломойского. Поэтому для нового президента такие люди, как Максим Степанов, – еще и шанс показать свою независимость от олигарха.

      Напомним, что ранее Порошенко признал, что губернатор Одесской области Максим Степанов был уволен за честные выборы. В прямом эфире одного из телеканалов Петр Порошенко и Максим Степанов провели дискуссию, где экс-президент фактически подтвердил причину увольнения.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
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