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      Зеленському краще показати свою незалежність щодо призначення кадрів у регіонах, – експерт

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      Як Зеленський вирішить проблему кадрів
      Як Зеленський вирішить проблему кадрів / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський може потрапити у кадрову пастку під час призначення губернаторів.

      Про це у своєму блозі написав політолог Петро Олещук.

      "У президента немає часу на "розкачку" у цьому питанні. І тут Зеленський може потрапити в кадрову пастку", – вважає експерт.

      Без сильної команди на місцях президентська вертикаль буде хиткою та нестабільною, особливо перед виборами до Верховної Ради.

      "У регіонах Зеленському терміново потрібні і чисті, і професійні, чесні кадри. Активісти та нові люди з вулиці – це звичайно, цікаві експерименти, але не більше", – підкреслює експерт. 

      А ідея залучити HR-агентства – хоч і приваблива медійно, але може не спрацювати. Тому Зеленський може звернути увагу на тих, хто вже проявив себе на посаді.

      Експерт нагадав, що серед губернаторів були не тільки ті, хто дискредитував себе, але й сильні фігури. Політолог перерахував серед інших прізвища Валентина Резніченка, Максима Степанова.

      "Наприклад, Максим Степанов взагалі став об'єктом для атаки Порошенка посередині виборів, бо не погодився "давати результат" ціною передвиборчих махінацій. За що Степанов і поплатився посадою", – нагадав Олещук.

      До речі, губернатор Одещини Степанов останнім часом піддався критиці ще й з боку Коломойського. Тому для нового президента такі люди, як Максим Степанов, – ще і шанс показати свою незалежність від олігарха.

      Нагадаємо, що раніше Порошенко визнав, що губернатора Одеської області Максима Степанова було звільнено за чесні вибори. У прямому ефірі одного з телеканалів Петро Порошенко та Максим Степанов провели дискусію, де екс-президент фактично підтвердив причину звільнення.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський
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