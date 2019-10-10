17:30
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
      Вєсті Кремля
      22:25, 9 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, 9 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Зеленскому нравится общаться с прессой, – эксперт о пресс-марафоне

      1 Читати новину українською
      Как Зеленский общается с журналистами
      Как Зеленский общается с журналистами / President.gov.ua

      В Киеве 10 октября проходит пресс-марафон, во время которого Владимир Зеленский в течении всего дня отвечает на вопросы СМИ. По словам Юлии Мендель, на мероприятие аккредитовались более 300 журналистов.

      Член "Института национальной политики" Марина Багрова выразила свое мнение журналистам 24 канала о том, как президент общается с журналистами.

      Читайте также: Между Зеленским и журналистом 24 канала Голобородько состоялся эмоциональный спор: видео

      Она отметила, что президент Украины хорошо закаленный как и профессионально, так и эмоционально, ведь обычно актеры и лекторы выглядят просто ужасно после многочасовых выступлений.

      Эксперт объясняет это тем, что Владимиру Зеленскому, вероятно, нравится общение с прессой в таком формате.

      Также Марина Багрова отметила то, что общение с журналистами проходит в совершенно естественной атмосфере и без каких-либо предварительно согласованных вопросов с пресс-службой.

      Это можно заметить, если обратить внимание на накладки, которые возникают во время беседы Зеленского и журналистами,
      – констатировала эксперт.

      blog_ava
      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      сегодня
      55153
      Автор: Анастасия Кушпит
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Новости политики СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 397
      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      сегодня , 15:37 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      Емал Набі 177
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сегодня , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 1292
      Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      сегодня , 13:44 Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам
      Інна Жолобович 154
      Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества
      Юрій Шуліпа 5734
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук