Зеленскому нравится общаться с прессой, – эксперт о пресс-марафоне

В Киеве 10 октября проходит пресс-марафон, во время которого Владимир Зеленский в течении всего дня отвечает на вопросы СМИ. По словам Юлии Мендель, на мероприятие аккредитовались более 300 журналистов.

Член "Института национальной политики" Марина Багрова выразила свое мнение журналистам 24 канала о том, как президент общается с журналистами.

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Она отметила, что президент Украины хорошо закаленный как и профессионально, так и эмоционально, ведь обычно актеры и лекторы выглядят просто ужасно после многочасовых выступлений.

Эксперт объясняет это тем, что Владимиру Зеленскому, вероятно, нравится общение с прессой в таком формате.

Также Марина Багрова отметила то, что общение с журналистами проходит в совершенно естественной атмосфере и без каких-либо предварительно согласованных вопросов с пресс-службой.

Это можно заметить, если обратить внимание на накладки, которые возникают во время беседы Зеленского и журналистами,

– констатировала эксперт.