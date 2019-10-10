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      Зеленському подобається спілкуватися з пресою, – експертка про пресмарафон

      99 Читать новость на русском
      Як Зеленський спілкується з журналістами
      Як Зеленський спілкується з журналістами / President.gov.ua

      У Києві 10 жовтня проходить пресмарафон, під час якого Володимир Зеленський впродовж всього дня відповідає на запитання ЗМІ. За словами Юлії Мендель, на захід акредитувалися понад 300 журналістів.

      Членкиня "Інституту національної політики" Марина Багрова висловила свою думку журналістам 24 каналу стосовно того, як президент спілкується з журналістами. 

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      Вона зауважила, що президент України добре загартований як і професійно, так і емоційно, адже зазвичай актори та лектори виглядають просто жахливо після багатогодинних виступів.

      Експертка пояснює це тим, що Володимиру Зеленському, ймовірно, подобається спілкування з пресою в такому форматі.

      Також Марина Багрова відмітила те, що спілкування з журналістами проходить в цілком природній атмосфері та без будь-яких попередньо узгоджених питань з прес-службою.

      Це можна помітити, якщо звернути увагу на накладки, які виникають під час бесіди Зеленського з журналістами,
      – констатувала експертка.

      blog_ava
      Між Зеленським і журналістом 24 каналу Голобородьком відбулася емоційна суперечка: відео
      сьогодні
      10337
      Автор: Анастасія Кушпіт
      Теги: Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Новини України ЗМІ Новини політики
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