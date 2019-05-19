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      Зеленскому нужно "перетягивать" в свою команду успешных менеджеров на местах, – эксперт

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      Как Владимир Зеленский решит проблему кадров
      Как Владимир Зеленский решит проблему кадров / Getty Images

      Избранному президенту Владимиру Зеленскому нужно попробовать перетянуть в свою команду некоторых бывших губернаторов с хорошей репутацией, чтобы выстроить эффективную вертикаль власти.

      Об этом написал в своей колонке политэксперт Алексей Курпас.

      "В его команде полагаются на активистов. Но часто среди активистов "Зе-команды" были люди, которые не смогли устроиться при других властях из-за своей некомпетентности, или того хуже, "токсичности". И теперь из них будут "лепить" местную власть?"– отмечает эксперт.

      "Другой вариант – "перетащить" каких-то губернаторов станет отличным уроком для других", – считает Курпас.

      Потенциальные кандидатуры следует искать в регионах, которые дали Зеленскому наибольшую поддержку на выборах. Но рассматривать Восток не рекомендует – там избиратель уже усомнился в новом президенте. А, например, у харьковского губернатора Юлии Светличной, к тому же есть антагонизмы с представителями команды Зеленского. В центральных областях местные элиты окрашены политическим прошлым.

      "Из южных регионов с хорошей деловой репутацией наблюдается одесский Максим Степанов. Который не просто восстал против Порошенко, а два года выстоял в борьбе с местной элитой и даже окреп за это время", – говорит Курпас.

      Причем Одесская область показала, что не готова быстро менять электоральные предпочтения. Что собственно мы и наблюдали в тот момент, когда Максим Степанов обеспечил честные выборы, а Порошенко уволил его за их результаты. Так что, на выборах в Раду эта область будет хорошим лакмусом для всего юга.

      А назначение того же Степанова могло бы показать независимость главы государства относительно кадровых решений от Коломойского, который недавно "проехался" по одесскому экс-губернатору в интервью..

      Такие кадровые решения помогут решить цейтнот и взять в руки власть в регионах. Иначе на парламентских выборах региональная элита растянет голоса Зеленского очень быстро.

      Напомним, ранее Порошенко признал, что губернатор Одесской области Максим Степанов был уволен за честные выборы. В прямом эфире одного из телеканалов Петр Порошенко и Максим Степанов провели дискуссию, где экс-президент фактически подтвердил причину увольнения.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
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