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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Зеленському потрібно "перетягувати" до своєї команди успішних менеджерів на місцях, – експерт

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      Як Володимир Зеленський вирішить проблему кадрів
      Як Володимир Зеленський вирішить проблему кадрів / Getty Images

      Обраному президенту Володимиру Зеленському потрібно спробувати перетягти до своєї команди деяких колишніх губернаторів з хорошою репутацією, щоб вибудувати ефективну вертикаль влади.

      Про це написав у своїй колонці політексперт Олексій Курпас.

      "У його команді покладаються на активістів. Але часто серед активістів "Зе-команди" були люди, які не змогли влаштуватися при інших владах через свою некомпетентність, або того гірше, "токсичність". І тепер з них "ліпити" місцеву владу?" – зазначає експерт.

      "Інший варіант – "перетягнути" якихось губернаторів, що стане відмінним уроком для інших", – вважає Курпас.

      Потенційні кандидатури слід шукати в регіонах, які дали Зеленському найбільшу підтримку на виборах. Але розглядати схід не рекомендує – там виборець вже засумнівався в новому президенті. А, наприклад, у харківського губернатора Юлії Світличної, до того ж є антагонізми з представниками команди Зеленського. А у центральних областях місцеві еліти пофарбовано політичним минулим. 

      "З південних регіонів з хорошою діловою репутацією спостерігається одеський Максим Степанов. Який не просто повстав проти Порошенка, а два роки вистояв у боротьбі з місцевою елітою та навіть зміцнів за цей час", – каже Курпас.

      Причому Одеська область показала, що не є готовою швидко змінювати електоральні переваги. Що власне ми і спостерігали в той момент, коли Максим Степанов забезпечив чесні вибори, а Порошенко звільнив його за їхніми результати. Так що, на виборах до Ради ця область буде хорошим лакмусом для всього півдня.

      А призначення того ж Степанова могло б показати незалежність глави держави щодо кадрових рішень від Коломойського, який нещодавно "проїхався" по одеському екс-губернатору в інтерв'ю..

      Такі кадрові рішення допоможуть вирішити цейтнот і взяти в руки владу в регіонах. Інакше на парламентських виборах регіональна еліта розтягне голосу Зеленського дуже швидко.

      Нагадаємо, раніше Порошенко визнав, що губернатора Одеської області Максима Степанова було звільнено за чесні вибори. У прямому ефірі одного з телеканалів Петро Порошенко і Максим Степанов провели дискусію, де екс-президент фактично підтвердив причину звільнення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський
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