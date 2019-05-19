Зеленському потрібно "перетягувати" до своєї команди успішних менеджерів на місцях, – експерт

Обраному президенту Володимиру Зеленському потрібно спробувати перетягти до своєї команди деяких колишніх губернаторів з хорошою репутацією, щоб вибудувати ефективну вертикаль влади.

Про це написав у своїй колонці політексперт Олексій Курпас.

"У його команді покладаються на активістів. Але часто серед активістів "Зе-команди" були люди, які не змогли влаштуватися при інших владах через свою некомпетентність, або того гірше, "токсичність". І тепер з них "ліпити" місцеву владу?" – зазначає експерт.

"Інший варіант – "перетягнути" якихось губернаторів, що стане відмінним уроком для інших", – вважає Курпас.

Потенційні кандидатури слід шукати в регіонах, які дали Зеленському найбільшу підтримку на виборах. Але розглядати схід не рекомендує – там виборець вже засумнівався в новому президенті. А, наприклад, у харківського губернатора Юлії Світличної, до того ж є антагонізми з представниками команди Зеленського. А у центральних областях місцеві еліти пофарбовано політичним минулим.

"З південних регіонів з хорошою діловою репутацією спостерігається одеський Максим Степанов. Який не просто повстав проти Порошенка, а два роки вистояв у боротьбі з місцевою елітою та навіть зміцнів за цей час", – каже Курпас.

Причому Одеська область показала, що не є готовою швидко змінювати електоральні переваги. Що власне ми і спостерігали в той момент, коли Максим Степанов забезпечив чесні вибори, а Порошенко звільнив його за їхніми результати. Так що, на виборах до Ради ця область буде хорошим лакмусом для всього півдня.

А призначення того ж Степанова могло б показати незалежність глави держави щодо кадрових рішень від Коломойського, який нещодавно "проїхався" по одеському екс-губернатору в інтерв'ю..

Такі кадрові рішення допоможуть вирішити цейтнот і взяти в руки владу в регіонах. Інакше на парламентських виборах регіональна еліта розтягне голосу Зеленського дуже швидко.