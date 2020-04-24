Зеленскому передали страну в катастрофическом состоянии, – Леонид Кравчук

Леонид Кравчук достаточно высоко оценивает первый год президентства Владимира Зеленского. К тому же, считает – тот получил плохое наследство от предыдущей власти.

Про це перший український президент розповів в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

До теми Кравчук назвав головні помилки Зеленського за рік

Він наголосив: не пам'ятає, щоб Україна була найбіднішою та найкорумпованішою в Європі, щоб в країні йшла війна і вона втратила територіальну цілісність

Власне кажучи, анексія Криму, війна на Донбасі – це ті речі, які Зеленський отримав в спадок від попередньої влади. Вони катастрофічні. В цих умовах знайти правильні рішення дуже непросто,

– вважає перший президент.

"Він поставив завдання перебудувати Україну, модернізувати її. І почав це робити, для цього треба мати мужність, сміливість і бажання. Не думаю, що це міг зробити хтось інший, з іншою філософією та баченням. А Зеленський почав, тому ставлю йому оцінку 4", – додав Кравчук.

Проте підкреслив, що президент – це вся держава: економіка, соціальна сфера, міжнародні та правові відносини. Тож за кожний сегмент держави можна поставити особливу оцінку.



Головні здобутки президента за рік при владі / Інфографіка 24 каналу



Головні невдачі президента за рік при владі / Інфографіка 24 каналу

Кравчук запевнив, що критики завжди будуть, адже не буває так, щоб главу держави не критикували. Однак він би попросив їх змінити акценти. Адже не варто загалом говорити, а треба сказати, що саме не так – конкретні цифри та факти.

"Якщо мені доведуть, що ціль не відповідає дійсності – тоді є підстава для критики. Деякі політичні сили ставлять трішки інші цілі. Вони ніяк не можуть змиритися з тим, що вони не при владі", – підсумував він.