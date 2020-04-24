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      Зеленскому передали страну в катастрофическом состоянии, – Леонид Кравчук

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      Кравчук позитивно оцінює президентство Зеленського / file.liga.net

      Леонид Кравчук достаточно высоко оценивает первый год президентства Владимира Зеленского. К тому же, считает – тот получил плохое наследство от предыдущей власти.

      Про це перший український президент розповів в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

      До теми Кравчук назвав головні помилки Зеленського за рік

      Він наголосив: не пам'ятає, щоб Україна була найбіднішою та найкорумпованішою в Європі, щоб в країні йшла війна і вона втратила територіальну цілісність

      Власне кажучи, анексія Криму, війна на Донбасі – це ті речі, які Зеленський отримав в спадок від попередньої влади. Вони катастрофічні. В цих умовах знайти правильні рішення дуже непросто,
      – вважає перший президент.

      "Він поставив завдання перебудувати Україну, модернізувати її. І почав це робити, для цього треба мати мужність, сміливість і бажання. Не думаю, що це міг зробити хтось інший, з іншою філософією та баченням. А Зеленський почав, тому ставлю йому оцінку 4", – додав Кравчук.

      Проте підкреслив, що президент – це вся держава: економіка, соціальна сфера, міжнародні та правові відносини. Тож за кожний сегмент держави можна поставити особливу оцінку.


      Головні здобутки президента за рік при владі / Інфографіка 24 каналу


      Головні невдачі президента за рік при владі / Інфографіка 24 каналу

      Кравчук запевнив, що критики завжди будуть, адже не буває так, щоб главу держави не критикували. Однак він би попросив їх змінити акценти. Адже не варто загалом говорити, а треба сказати, що саме не так – конкретні цифри та факти.

      "Якщо мені доведуть, що ціль не відповідає дійсності – тоді є підстава для критики. Деякі політичні сили ставлять трішки інші цілі. Вони ніяк не можуть змиритися з тим, що вони не при владі", – підсумував він.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Леонид Кравчук Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
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