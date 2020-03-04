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      Зеленскому выгодна "канализация" негатива, – политэксперт об отставке правительства

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      Во время внеочередного заседания ВРУ Володимр Зеленский отметил, что главной целью собрания будет работа Кабмина. Прежде всего, было проголосовано за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

      Такое решение – вполне выгодное для президента. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политический эксперт Дмитрий Симанский.

      Важно: Выступление Зеленского перед отставкой Гончарука: главное

      По его словам, Зеленскому надо было назначить "ответственных" за все проблемы, которые возникали.

      Чисто политтехнологически президенту выгодно сейчас то, что можно было бы назвать "канализацией" негатива. То есть сейчас он назначил ответственных за те реальные или мнимые проблемы, которые видит и чувствует каждый украинец,
      – отметил Симанский.

      "Украинцы горячо не хотят медицинской реформы, например. Это не хорошо и не плохо. Это люди, которые в принципе не хотят что-то двигать. Век оккупации и десятки лет коммунистического господства сделали свое дело. Так же украинцы против земельной реформы в большинстве. А президенту Зеленскому надо было что-то выбирать, надо было сделать определенные вещи, которые были бы приятны для его избирателя", – пояснил эксперт.

      Смотрите речь Зеленского на внеочередном заседании:

      Смотрите марафон на 24 канале по внеочередному заседанию Рады:

       

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      Теги: Кабинет Министров Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики
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