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      Зеленському вигідна "каналізація" негативу, – політексперт про відставку уряду

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Під час позачергового засідання ВРУ Володимр Зеленський зазначив, що головною метою зібрання буде робота Кабміну. Передовсім, було проголосовано за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

      Таке рішення – цілком вигідне для президента. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Дмитро Сіманський.

      Важливо: Виступ Зеленського перед відставкою Гончарука: головне

      За його словами, Зеленському треба було призначити "відповідальних" за всі проблеми, які виникали.

      Суто політтехнологічно президенту вигідно зараз те, що можна би назвати "каналізацією" негативу. Тобто зараз він призначив відповідальних за ті реальні чи уявні негаразди, які бачить чи відчува кожен українець,
      – наголосив Сіманський.

      "Українці палко не хочуть медичної реформи, наприклад. Це не добре і не погано. Це люди, які в принципі не хочуть щось рухати. Століття окупації і десятки років комуністичного панування зробили свою справу. Так само українці проти земельної реформи в переважній більшості. А Президенту Зеленському треба було щось обирати. Треба було зробити певні речі, які були би приємні для його виборця", – пояснив експерт. 

      Дивіться промову Зеленського на позачерговому засіданні:

      Дивіться марафон на 24 каналі щодо позачергового засідання Ради:

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Верховна Рада Володимир Зеленський
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