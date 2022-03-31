Почти 20 дней российские оккупанты никак не согласовывают "зеленые коридоры" из Изюма. Эту информацию подтвердил и заместитель городского главы Владимир Мацокин.

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По его данным, в оперативной эвакуации из Изюма нуждаются около 15 – 20 тысяч горожан.

Несколько лучше ситуация в районе. Там удалось эвакуировать 2500 человек. Но из самого города эвакуации не было.

Чем важен Изюм для оккупантов

Захват Изюма откроет российским захватчикам путь на Славянск. С севера в город идет дорога из Харькова, где у русских тоже немало армии. А с северо-востока – от границы с Россией.

Захватив Изюм, российская армия направится в Славянск и Краматорск, оттягивая силы украинцев из зоны ООС.