Почти 20 дней российские оккупанты никак не согласовывают "зеленые коридоры" из Изюма. Эту информацию подтвердил и заместитель городского главы Владимир Мацокин.
Достойно внимания Россияне забрали 14 тонн гуманитарки, которую привезли жителям Мелитополя
По его данным, в оперативной эвакуации из Изюма нуждаются около 15 – 20 тысяч горожан.
Несколько лучше ситуация в районе. Там удалось эвакуировать 2500 человек. Но из самого города эвакуации не было.
Чем важен Изюм для оккупантов
Захват Изюма откроет российским захватчикам путь на Славянск. С севера в город идет дорога из Харькова, где у русских тоже немало армии. А с северо-востока – от границы с Россией.
Захватив Изюм, российская армия направится в Славянск и Краматорск, оттягивая силы украинцев из зоны ООС.