Майже 20 днів російські окупанти ніяк не узгоджують "зелені коридори" з Ізюма. Цю інформацію підтвердив і заступний міського голови Володимир Мацокін.

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За його даними, оперативної евакуації з Ізюма потребують близько 15 – 20 тисяч містян.

Дещо краща ситуація в районі. Там вдалося евакуювати 2500 людей. Але з самого міста евакуації не було.

Чим важливий Ізюм для окупантів

Захоплення Ізюму відкриє російським загарбникам шлях на Слов'янськ. З півночі до міста йде дорога з Харкова, де росіяни теж мають чимало армії. А з північного сходу – від кордону з Росії.

Захопивши Ізюм, російська армія направиться на Слов'янськ та Краматорськ, відтягуючи сили українців із зони ООС.