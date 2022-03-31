Ще вранці 29 березня із Запоріжжя до Мелітополя виїхав черговий гуманітарний конвой – понад 14 тонн продуктів харчування, засобів особистої гігієни та ліків.

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Місцева влада покладала на нього чималі сподівання. Адже, серед ліків були життєво необхідні медикаменти для мелітопольських лікарень – матеріали для гемодіалізу та лікарські вироби для пологового будинку.

"Сподіваюсь, що у російських військових та їх колаборантів, які окупували Мелітополь, вистачить розуміння того, наскільки сильно в цей жахливий час мелітопольці та мешканці району потребують цієї гуманітарної допомоги", – написав ще 29 березня міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Та російським окупантам було байдуже. По дорозі його зупинили та до Мелітополя не пропустили. Водії були вимушені ночувати в машинах на узбіччі дороги.

30 березня із Запоріжжя знову відправився гуманітарний конвой. Цього разу він таки дістався окупованого міста, але лише на наступний день. Окрім того, загарбники відібрали весь гуманітарний вантаж, який там був. Цю інформацію підтвердила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Варто додати, що гуманітарну допомогу везли в автобусах, що потім ними евакуювати мирних мешканців з міста.

"Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернуті, і мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя", – розповіла Ірина Верещук.

Дивіться вечірнє звернення Ірини Верещук за 31 березня