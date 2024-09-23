Об этом пишут журналисты издания Welt. Интересно, что Социал-демократическая партия Германии победила на земельных выборах в Бранденбурге восьмой раз подряд с 1990 года.

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Каковы результаты выборов в Бранденбурге

Земельная избирательная комиссия сообщила, что партия премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке одержала значительную победу, получив 30,9% голосов. Этот результат стал лучшим для партии, чем в 2019 году.

Ультраправая "Альтернатива для Германии", которая неизменно лидировала в предвыборных опросах и выступает за прекращение военной поддержки Украины, набрала 29,2% голосов после завершения подсчета. Примечательно, что Альянс Сары Вагенкнехт, который участвовал в выборах впервые, финишировал на третьем месте с 13,5%. Между тем Христианско-демократический союз получил 12,1%, что стало худшим результатом партии на земельных выборах в Бранденбурге.

Между тем "Зеленые", Левые, "Свободные демократы" и "Свободные избиратели" потерпели значительную электоральную неудачу: они не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

"Зеленые" набрали лишь 4,1% голосов, а член партии Мари Шеффер проиграла кандидату от СДПГ Мани Шюле в округе Потсдам I, который рассматривали перспективным для победы "Зеленых". Этот результат фактически ставит крест на возможности продолжения коалиции между СДПГ, ХДС и "Зелеными" в регионе.

Предварительные окончательные результаты показывают, что ни Социал-демократическая партия, ни Христианско-демократический союз не наберут необходимого абсолютного большинства, поскольку им не хватает только одного места. Потенциальные варианты коалиции для СДПГ включают Альянс Сары Вагенкнехт или трехпартийную коалицию с участием Альянса Сары Вагенкнехт и ХДС. Однако премьер-министр Бранденбурга Войдке прямо отверг любую возможность создания альянса с "Альтернативой для Германии".

"АдГ" получила более трети мест в парламенте, сформировав блокирующее меньшинство. Из 88 мест в парламенте, доступных для голосования, "АдГ" претендует на 30 мест. Однако наличие многочисленных прямых мандатов может привести к дублированию и компенсационным мандатам, что потенциально может расширить земельный парламент до 110 мест.

Это все позволяет "АдН" препятствовать решениям, требующих большинства в две трети голосов в парламенте, включая избрание конституционных судей. Примечательно, что всего три недели назад "Альтернатива для Германии" аналогичным образом получила блокирующее меньшинство на выборах в парламент Тюрингии.

Как прокомментировал результаты голосования Шольц

Канцлер Олаф Шольц фактически не хотел комментировать государственные выборы до понедельника, поскольку он сейчас находится в Нью-Йорке, где выступил с речью в ООН.

Но глава правительства Германии все же прокомментировал избирательные события, о чем сообщил в Нью-Йорке заместитель главного редактора Welt Робин Александер. На вопрос журналиста, какое настроение было на телефонной конференции с исполкомом СДПГ, канцлер коротко ответил: "Конечно, хорошее!".

Позже Олаф Шольц, который входит в Социал-демократическую партию Германии, снова прокомментировал выборы, сказав немецким журналистам: "Замечательно, что мы победили, я чувствовал, что нечто подобное происходит".