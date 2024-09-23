Про це пишуть журналісти видання Welt. Цікаво, що Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на земельних виборах у Бранденбурзі восьмий раз поспіль з 1990 року.

До теми Партія Шольца чи "друзі Путіна": хто лідирує на земельних виборах у Бранденбурзі

Які результати виборів у Бранденбурзі

Земельна виборча комісія повідомила, що партія прем'єр-міністра Бранденбурга Дітмара Войдке здобула значну перемогу, отримавши 30,9% голосів. Цей результат став кращим для партії, ніж у 2019 році.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка незмінно лідирувала в передвиборчих опитуваннях і виступає за припинення військової підтримки України, набрала 29,2% голосів після завершення підрахунку. Прикметно, що Альянс Сари Вагенкнехт, який брав участь у виборах вперше, фінішував на третьому місці з 13,5%. Тим часом Християнсько-демократичний союз отримав 12,1%, що стало найгіршим результатом партії на земельних виборах у Бранденбурзі.

Тим часом "Зелені", Ліві, "Вільні демократи" та "Вільні виборці" зазнали значної електоральної невдачі: вони не змогли подолати п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для проходження до земельного парламенту.

"Зелені" набрали лише 4,1% голосів, а член партії Марі Шеффер програла кандидату від СДПН Мані Шюле в окрузі Потсдам I, який розглядали перспективним для перемоги "Зелених". Цей результат фактично ставить хрест на можливості продовження коаліції між СДПН, ХДС і "Зеленими" в регіоні.

Попередні остаточні результати показують, що ні Соціал-демократична партія, ні Християнсько-демократичний союз не наберуть необхідної абсолютної більшості, оскільки їм не вистачає лише одного місця. Потенційні варіанти коаліції для СДПН містять Альянс Сари Вагенкнехт або трипартійну коаліцію за участі Альянсу Сари Вагенкнехт та ХДС. Однак прем'єр-міністр Бранденбургу Войдке прямо відкинув будь-яку можливість створення альянсу з "Альтернативою для Німеччини".

"АдН" отримала понад третину місць у парламенті, сформувавши блокувальну меншість. З 88 місць у парламенті, доступних для голосування, "АдН" претендує на 30 місць. Однак наявність численних прямих мандатів може призвести до дублювання та компенсаційних мандатів, що потенційно може розширити земельний парламент до 110 місць.

Це все дозволяє "АдН" перешкоджати рішенням, що вимагають більшості у дві третини голосів у парламенті, включно з обранням конституційних суддів. Примітно, що лише три тижні тому "Альтернатива для Німеччини" аналогічним чином здобула блокувальну меншість на виборах до парламенту Тюрингії.

Як прокоментував результати голосування Шольц

Канцлер Олаф Шольц фактично не хотів коментувати державні вибори до понеділка, оскільки він зараз перебуває в Нью-Йорку, де виступив з промовою в ООН.

Але глава уряду Німеччини все ж прокоментував виборчі події, про що повідомив у Нью-Йорку заступник головного редактора Welt Робін Александер. На запитання журналіста, який настрій був на телефонній конференції з виконкомом СДПН, канцлер коротко відповів: "Звичайно, добрий!".

Пізніше Олаф Шольц, який входить до Соціал-демократичної партії Німеччини, знову прокоментував вибори, сказавши німецьким журналістам: "Чудово, що ми перемогли, я відчував, що щось подібне відбувається".