Коллеги Карпюка отметили, что смерть была внезапной и преждевременной. Почему остановилось сердце – пока неизвестно.

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"Многогранная и целеустремленная личность, человек твердой воли и великой души, безотказный товарищ, надежный соратник, мудрый наставник, честный коллега, человек слова и добродетелей – таким Роман Петрович будет навсегда оставаться в нашей памяти", – высказались в облсовете.

Реакция сети

Люди не могут поверить в утрату. В комментариях под сообщением пишут о том, что запомнят Карпюка всегда улыбающимся и искренним.

Снежана Шевчук: "За все годы, что знала Романа Петровича, ни разу не видела его злым, подавленным или раздраженным. Он всегда излучал позитив и оптимизм. Мне не хватит вас, друг. Ваша звезда погасла, на земле стало меньше света. Однако на небесах стало яснее".

"За все годы, что знала Романа Петровича, ни разу не видела его злым, подавленным или раздраженным. Он всегда излучал позитив и оптимизм. Мне не хватит вас, друг. Ваша звезда погасла, на земле стало меньше света. Однако на небесах стало яснее". Анастасия Страхова: "Трудно такое принять. Искренние соболезнования семье и родным! Еще бы жить и жить... Невероятно сильный духом человек".

"Трудно такое принять. Искренние соболезнования семье и родным! Еще бы жить и жить... Невероятно сильный духом человек". Владимир Дибель: "Ум не способен принять это известие. Большая грусть по прекрасному человеку, товарищу, однопартийцу! Жаль и невероятная грусть".

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Карпюка.

Внезапные потери: последние новости

Во Львове скончался известный художник и иконописец Остап Лозинский.

Сердце ветерана Евгения Городничука с позывным "Грыць" внезапно остановилось вечером 6 января.

Также в ночь на 4 января скончался лучший футболист в истории Зари и призер Олимпиады Анатолий Куксов.

Полный текст публикации Волынского областного совета:

Его звезда погасла преждевременно. Волынский областной совет и его исполнительный аппарат с глубокой печалью сообщают о трагической новости – внезапной преждевременной смерти депутата областного совета, руководителя фракции "Сила и Честь", ректора "Академии рекреационных технологий и права", главы регионального представительства Национального олимпийского комитета Украины Карпюка Романа Петровича.

Его горячее, небезразличное сердце неожиданно остановилось на 57 году жизни прямо во время спортивных соревнований. Многогранная и целеустремленная личность, человек твердой воли и великой души, безотказный товарищ, надежный соратник, мудрый наставник, честный коллега, человек слова и добродетелей – таким Роман Петрович будет навсегда оставаться в нашей памяти. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу тяжелой утраты.