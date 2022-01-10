Колеги Карпюка зазначили, що смерть була раптовою та передчасно. Чому зупинилось серце – наразі невідомо.

Важливо Помер колишній депутат Верховної Ради Володимир Пак

"Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот – таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам'яті", – висловились в облраді.

Реакція мережі

Люди не можуть повірити у втрату. У коментарях під дописом пишуть про те, що запам'ятають Карпюка завжди усміхненим та щирим.

Сніжана Шевчук: "За всі роки, що знала Романа Петровича, жодного разу не бачила його лихим, пригніченим чи роздратованим. Він завжди випромінював позитив і оптимізм. Мені бракуватиме вас, друже. Ваша зірка згасла, на землі поменшало світла. Однак на небесах стало ясніше".

"За всі роки, що знала Романа Петровича, жодного разу не бачила його лихим, пригніченим чи роздратованим. Він завжди випромінював позитив і оптимізм. Мені бракуватиме вас, друже. Ваша зірка згасла, на землі поменшало світла. Однак на небесах стало ясніше". Анастасія Страхова: "Важко таке прийняти. Щирі співчуття сім'ї та родині! Ще б жити і жити... Неймовірно сильна духом людина".

"Важко таке прийняти. Щирі співчуття сім'ї та родині! Ще б жити і жити... Неймовірно сильна духом людина". Володимир Дибель: "Розум не здатний прийняти цю звістку. Великий жаль за прекрасною людиною, товаришем, однопартійцем! Жаль і немовний сум".

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Карпюка.

Раптові втрати: останні новини

У Львові помер відомий художник та іконописець Остап Лозинський.

Серце ветерана Євгена Городнічука з позивним "Гриць" раптово зупинилося ввечері 6 січня.

Також у ніч на 4 січня помер найкращий футболіст в історії Зорі та призер Олімпіади Анатолій Куксов.

Повний текст публікації Волинської обласної ради:

Його зірка згасла передчасно. Волинська обласна рада і її виконавчий апарат із глибоким сумом повідомляють про трагічну новину – раптову передчасну смерть депутата обласної ради, керівника фракції "Сила і Честь", ректора "Академії рекреаційних технологій і права", очільника регіонального представництва Національного олімпійського комітету України Карпюка Романа Петровича.

Його гаряче, небайдуже серце несподівано зупинилося на 57 році життя просто під час спортивних змагань. Багатогранна і цілеспрямована особистість, чоловік твердої волі і великої душі, безвідмовний товариш, надійний соратник, мудрий наставник, чесний колега, людина слова і чеснот – таким Роман Петрович назавжди залишатиметься у нашій пам'яті. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.