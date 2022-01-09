Володимир Пак тричі був депутатом Київської обласної ради. Також його обирали народним депутатом України 4-го скликання.

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Ліквідатор аварії на ЧАЕС

За час депутатства політик був членом фракції "Наша Україна" та комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку, членом партії Народний союз "Наша Україна".

За роки його праці вдалось успішно організувати роботу Київської облспоживспілки та регіонспоживспілки.

Володимир Пак також брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Отримав численні грамоти та відзнаки уряду. Зокрема, медаль "За Доблесну працю", орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Прощання з Володимиром Паком відбудеться 10 січня з 10:00 до 12:00 у прощальній залі клініки "Феофанія" у Києві на вулиці Академіка Заболотного, 21.

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