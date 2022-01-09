Володимир Пак тричі був депутатом Київської обласної ради. Також його обирали народним депутатом України 4-го скликання.
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Ліквідатор аварії на ЧАЕС
За час депутатства політик був членом фракції "Наша Україна" та комітету з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та зв'язку, членом партії Народний союз "Наша Україна".
За роки його праці вдалось успішно організувати роботу Київської облспоживспілки та регіонспоживспілки.
Володимир Пак також брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Отримав численні грамоти та відзнаки уряду. Зокрема, медаль "За Доблесну працю", орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Прощання з Володимиром Паком відбудеться 10 січня з 10:00 до 12:00 у прощальній залі клініки "Феофанія" у Києві на вулиці Академіка Заболотного, 21.
Останні смерті нардепів
- Колишній депутат Георгій Крючков 4 листопада 2021 року помер на 92 році життя. Його серце зупинилось через важку хворобу. Він був нардепом 2 скликань.
- У Києві помер екснардеп та відомий політик Юхим Звягільський. 4 листопада 2021 року він потрапив у реанімацію через COVID-19.
- Колишній депутат міської ради Києва Олексій Новіков помер 11 грудня через серцевий напад. Новіков трохи більше як місяць не дожив до 39 років. Найближчу людину втратили дружина та 4 доньок.