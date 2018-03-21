Земле грозит перенаселение: тревожные данные ученых

Только за год количество жителей на планете Земля увеличилось примерно на 83 миллиона человек.

Такие данные обнародовал немецкий фонд "Stiftung Weltbevölkerung", пишет "Сегодня".

По данным немецких исследователей, в 2018-м на планете будет жить 7 миллиардов 591 миллион 541 тысяча человек. Ведь каждую секунду в мире в среднем рождается 2,6 человека. Самые быстрые темпы прироста населения в Африке.

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По словам экспертов, если не пропагандировать образовательные программы, чтобы избежать нежелательных беременностей, то численность населения для Земли может быть фатальной, ведь ресурсы воды и других необходимых для жизни элементов исчерпываться с бешеной скоростью.

Если прирост будет расти такими же темпами, то к 2100 году население на Земле достигнет невероятных 11 миллиардов человек.

К слову, ученые из США и Великобритании считают, что в ближайшие несколько сотен лет человечество может прийти в упадок из-за невыносимых условий для его жизни на Земле. Кроме того, могут исчезнуть и другие живые организмы.