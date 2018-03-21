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Землі загрожує перенаселення: тривожні дані науковців

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Землі загрожує перенаселення
Землі загрожує перенаселення / starberita.com

Лише за рік кількість жителів на планеті Земля збільшилася приблизно на 83 мільйони осіб.

Такі дані оприлюднив німецький фонд "Stiftung Weltbevölkerung", пише "Сегодня".

За даними німецьких дослідників, у 2018-му на планеті житиме 7 мільярдів 591 мільйон 541 тисяча осіб. Адже, кожну секунду у світі, в середньому, народжується 2,6 особи. Найшвидші темпи приросту населення в Африці

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Зі слів експертів, якщо не пропагувати освітні програми, аби уникнути небажаних вагітностей, то кількість населення для Землі може бути фатальною, адже ресурси води та інших необхідних для життя елементів вичерпуватимуться з шаленою швидкістю.

Якщо приріст зростатиме такими ж темпами, то до 2100 року кількість населення на Землі досягне неймовірних 11 мільярдів осіб.

До слова, науковці з США та Великої Британії вважають, що у найближчі кілька сотень років людство може занепасти через нестерпні умови для його життя на Землі. Крім того, можуть зникнути й інші живі організми.

Теги: дослідження Екологія клімат
Джерело: 24 Канал
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