Новое землетрясение произошло сегодня, 21 февраля. Есть ли разрушения и пострадавшие – пока неизвестно.

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Что известно о мощном землетрясении в Иране

21 февраля в 6 утра по местному времени произошло землетрясение примерно в 111 километрах северо-западнее Бандар-Аббаса, Иран.

Глубина гипоцентра составляет около 21,3 километра, а магнитуда землетрясения оценивается примерно в 5,3.



В Иране зафиксировали землетрясение / Скриншот

Последнее землетрясение в Иране