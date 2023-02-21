Новое землетрясение произошло сегодня, 21 февраля. Есть ли разрушения и пострадавшие – пока неизвестно.
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Что известно о мощном землетрясении в Иране
21 февраля в 6 утра по местному времени произошло землетрясение примерно в 111 километрах северо-западнее Бандар-Аббаса, Иран.
Глубина гипоцентра составляет около 21,3 километра, а магнитуда землетрясения оценивается примерно в 5,3.
В Иране зафиксировали землетрясение / Скриншот
Последнее землетрясение в Иране
- В иранском городе Хой 29 января произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. В результате землетрясения известно о нескольких погибших, а также о многих пострадавших.
- По данным местных властей, по меньшей мере 816 получили ранения, некоторые из них были доставлены в соседние районы для лечения. Известно о трех погибших.
- Сообщалось о повреждении зданий и некоторой инфраструктуры в этом районе. Особенно сильно пострадали жилые дома в десятках сел, окружающих Хой. В некоторых из них также произошло отключение электроэнергии.