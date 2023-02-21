Новий землетрус стався сьогодні, 21 лютого. Чи є руйнування та постраждалі – поки невідомо.

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Що відомо про потужний землетрус в Ірані

21 лютого о 6 ранку за місцевим часом стався землетрус приблизно за 111 кілометрів на північний захід від Бандар-Аббаса, Іран.

Глибина гіпоцентра становить близько 21,3 кілометра, а магнітуда землетрусу оцінюється приблизно в 5,3.



В Ірані зафіксували землетрус / Скриншот

Останній землетрус в Ірані