Как сообщают японские метеорологи, подземные колебания зафиксировали в четверг, 5 октября, около 11:00 по местному времени в районе острова Торисима. Это вулканический остров, который с японского можно перевести как "птичий".
Смотрите также Два землетрясения один за другим поразили Непал: мощно трясло и в Италии.
Землетрясение на юге Японии
Важно, что после этого землетрясения на глубине в 10 километров была объявлена тревога. Эксперты предупредили о возможном цунами.
Как уверяют аналитики, высота волн в этом районе не будет превышать 1,5 метра, однако все равно следует быть осмотрительными и позаботиться о безопасности.
Предыдущие землетрясения
- В начале мая 2023 года в центральной части Японии было зафиксировано сильное землетрясение. В результате него по меньшей мере один человек погиб и 21 человек был ранен. Не обошлось без разрушений инфраструктурных объектов.
- Уже через неделю после этого произошло землетрясение в районе побережья Японского моря на глубине 10 километров. В результате колебаний многие потеряли посуду и мебель, однако, к счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.