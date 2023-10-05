Как сообщают японские метеорологи, подземные колебания зафиксировали в четверг, 5 октября, около 11:00 по местному времени в районе острова Торисима. Это вулканический остров, который с японского можно перевести как "птичий".

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Землетрясение на юге Японии

Важно, что после этого землетрясения на глубине в 10 километров была объявлена тревога. Эксперты предупредили о возможном цунами.

Как уверяют аналитики, высота волн в этом районе не будет превышать 1,5 метра, однако все равно следует быть осмотрительными и позаботиться о безопасности.

Обратите внимание! Торисима входит в архипелаг Идзу – цепи островов, расположенных в Тихом океане. Это к юго-востоку от полуострова Идзу, являющегося частью острова Хонсю. Следует добавить, что административно все эти острова входят в префектуру Токио. Расположение полуострова в Японии, в районе которого зафиксировали землетрясение: смотрите на карте Google maps

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