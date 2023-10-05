Як повідомляють японські метеорологи, підземні коливання зафіксували у четвер, 5 жовтня, близько 11:00 за місцевим часом в районі острова Торісіма. Це вулканічний острів, що з японської можна перекласти як "пташиний".

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Землетрус на півдні Японії

Важливо, що після цього землетрусу на глибині у 10 кілометрів було оголошено тривогу. Експерти попередили про можливе цунамі.

Як запевняють аналітики, висота хвиль у цьому районі не перевищуватиме 1,5 метра, однак все одно варто бути обачними та подбати про безпеку.

Зверніть увагу! Торісіма входить до архіпелагу Ідзу – ланцюгу островів, розташованих у Тихому океані. Це на південний схід від півострова Ідзу, що є частиною острова Хонсю. Слід додати, що адміністративно усі ці острови входять у префектуру Токіо. Розташування півострова в Японії, в районі якого зафіксували землетрус: дивіться на карті від Google maps

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