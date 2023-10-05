Як повідомляють японські метеорологи, підземні коливання зафіксували у четвер, 5 жовтня, близько 11:00 за місцевим часом в районі острова Торісіма. Це вулканічний острів, що з японської можна перекласти як "пташиний".
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Землетрус на півдні Японії
Важливо, що після цього землетрусу на глибині у 10 кілометрів було оголошено тривогу. Експерти попередили про можливе цунамі.
Як запевняють аналітики, висота хвиль у цьому районі не перевищуватиме 1,5 метра, однак все одно варто бути обачними та подбати про безпеку.
Попередні землетруси
- На початку травня 2023 року в центральній частині Японії було зафіксовано сильний землетрус. Внаслідок нього щонайменше одна людина загинула і 21 особа була поранена. Не обійшлось і без руйнувань інфраструктурних об'єктів.
- Уже через тиждень після цього стався землетрус в районі узбережжя Японського моря на глибині у 10 кілометрів. Внаслідок коливань чимало людей втратили посуд та меблі, однак, на щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.