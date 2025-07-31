Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российскую службу BBC.

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Что стоит ожидать после землетрясений на Камчатке?

В России на Камчатке 30 июля произошло сильное землетрясение. Его оценивают, как самое сильное с 1952 года. Магнитуда достигла 8,8.

Местами толчки продолжались около двух минут. По предварительным данным, землетрясение не вызвало серьезных жертв или разрушений. Однако в ряде регионов мира была объявлена угроза цунами, в частности для Гавайских островов.

Директор одного из филиалов Единой геофизической службы РАН, отметила, что серия афтершоков может длиться годами, а то и десятилетиями, что является типичным для таких мощных толчков.

Для сравнения она привела землетрясение на озере Хубсугул в Монголии в 2021 году. Афтершоки там наблюдаются даже через несколько лет. Это подчеркивает, что последствия подобных землетрясений могут быть долговременными.

К слову, после землетрясения на Камчатке цунами дошло до Гавайских островов. Волны затопили побережье и заставили местных жителей эвакуироваться. На острове Мауи людей провели ночь в своих авто, пытаясь выехать из прибрежных районов.