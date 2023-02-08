Ожидается, что количество жертв будет расти. Иностранные журналисты обнародовали фоторепортаж с места трагедии.

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Что происходит после землетрясений в Турции и Сирии

Один из жителей Турции Осман рассказал, что его семья "будто проснулась в аду". А в Сирии под завалами нашли новорожденного ребенка, мама которого скончалась.



Новорожденный ребенок, вытащенный из-под завалов / фото Associated Press

Поисково-спасательные команды почти из 30 стран прибыли на место трагедии и пообещали оказать помощь.

Кучи металла и бетона делают поисковые работы опасными, а погодные условия – более неотложными, поскольку в некоторых регионах не все люди смогут долго продержаться на морозе.

Спасатели разбирают завалы в Турции и Сирии / Associated Press

Выжившим после землетрясений пришлось спать в автомобилях, на улице или в государственных приютах.

У нас нет шатра, нет печи, нет ничего. Наши дети находятся в плохом состоянии. Мы все промокаем под дождем, а наши дети сидят на морозе. Мы не умерли от голода или землетрясения, но мы умрем, замерзая от холода,

– рассказала пострадавшая Айсан.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии / Associated Press

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