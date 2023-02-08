Очікується, що кількість жертв буде ще зростати. Іноземні журналісти оприлюднили фоторепортаж з місця трагедії.
До теми Землетруси у Туреччині й Сирії – понад 7000 жертв, з-за кордону прибули рятувальники: хронологія
Що відбувається після землетрусів у Туреччині та Сирії
Один із мешканців Туреччини Осман розповів, що його сім’я "ніби прокинулася у пеклі". А в Сирії під завалами знайшли новонароджену дитину, мама якої померла.
Новонароджена дитина, яку витягли з-під завалів / фото Associated Press
Пошуково-рятувальні команди з майже 30 країн прибули на місце трагедії та пообіцяли надати допомогу.
Купи металу та бетону роблять пошукові роботи небезпечними, а погодні умови – більш невідкладними, оскільки у деяких регіонах не всі люди зможуть довго протриматись на морозі.
Рятувальники розбирають завали у Туреччині та Сирії / фото Associated Press
Тим, хто вижив після землетрусів, довелося спати в автомобілях, на вулиці або в державних притулках.
У нас немає намету, немає печі, немає нічого. Наші діти в поганому стані. Ми всі промокаємо під дощем, а наші діти сидять на морозі. Ми не померли від голоду чи землетрусу, але ми помремо, замерзаючи від холоду,
– розповіла постраждала Айсан.
Наслідки землетрусі у Туреччині та Сирії / фото Associated Press
Трагедія у Туреччині та Сирії: останні новини
- Станом на ранок 8 лютого стало відомо про те, що кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до щонайменше 7 800 осіб.
- У Туреччині повідомили про 5 894 загиблих. У Сирії відомо про загибель 1 782 осіб – 812 у районах, підконтрольних режиму Асада та щонайменше 970 у районах, які контролює опозиція.
- Україна відправить до Туреччини пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.
- Після землетрусу в Туреччині було вже майже 300 афтершоків.
- У Туреччині терміново вводять надзвичайний стан у зонах, які постраждали від землетрусу. У 10 провінціях він діятиме 3 місяці.