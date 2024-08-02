Колебания земной поверхности произошло в регионе Калабрия. Собственно, это произошло поздно вечером 1 августа.

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Землетрясение в Италии

По данным мониторинговых групп, землетрясение ощущалось на большой территории. Однако сообщений о серьезных разрушениях не поступало.

Как рассказали в итальянской пожарной службе, они не получали никакой информации о повреждениях или просьб о помощи в результате землетрясения.

Кроме того, не было соответствующих заявлений о разрушениях или пострадавших и от Агентства гражданской защиты Италии.

Отметим, что в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV) рассказали, что эпицентр подземных толчков был недалеко от города Козенца в регионе Калабрия и произошел в 21:43 по местному времени.

Итальянские специалисты указали, что магнитуда этого землетрясения составляла 5,0.

Вместе с тем в немецком научно-исследовательском центре геонаук (GFZ) оценили его в 4,6 балла, хотя сначала давали 5,3 балла.

