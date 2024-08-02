Коливання земної поверхні відбулося в регіоні Калабрія. Власне, це сталося пізно ввечері 1 серпня.

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Землетрус в Італії

За даними моніторингових груп, землетрус відчувався на великій території. Однак повідомлень про серйозні руйнування не надходило.

Як розповіли в італійській пожежній службі, вони не отримували жодної інформації щодо пошкодження чи прохань про допомогу внаслідок землетрусу.

Крім того, не було відповідних заяв щодо руйнувань або постраждалих і від Агентства цивільного захисту Італії.

Зазначимо, що в Національному інституті геофізики та вулканології Італії (INGV) розповіли, що епіцентр підземних поштовхів був неподалік від міста Козенца в регіоні Калабрія і стався о 21:43 за місцевим часом.

Італійські спеціалісти вказали, що магнітуда цього землетрусу становила 5,0.

Разом з тим у німецькому науково-дослідному центрі геонаук (GFZ) оцінили його у 4,6 бала, хоча спочатку давали 5,3 бала.

