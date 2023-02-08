Во вторник, 7 февраля, в Израиле были зафиксированы значительные подземные толчки после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

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Где почувствовали толчки

Израильтяне сообщали о слабом землетрясении в районе Иерусалима. Землетрясение ощущалось также в Ход-ха-Шароне, Реховоте, Тель-Авиве, Модиини, Кфар-Саби, Рамат-ха-Шарон и Петах-Тиква.

Отметим, что толчки произошли после серии разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Эпицентр зафиксировали в 13 км от Шхема. Очаг залегал на глубине 10 километров.

К слову. Эксперты предупреждают, что израильская инфраструктура недостаточно подготовлена к сильному землетрясению.

Землетрясения в Турции и Сирии