У вівторок, 7 лютого, В Ізраїлі було зафіксовано значні підземні поштовхи після руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії.
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Де відчули поштовхи
Ізраїльтяни повідомляли про слабкий землетрус в районі Єрусалима. Землетрус відчувався також у Ход-ха-Шароні, Реховоті, Тель-Авіві, Модіїні, Кфар-Сабі, Рамат-ха-Шарон та Петах-Тіква.
Зазначимо, що поштовхи відбулися після серії руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії. Епіцентр зафіксували за 13 км від Шхема. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.
Землетруси у Туреччині та Сирії
- 6 лютого на південному сході Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8. Підземні поштовхи відчули й на північному сході Сирії. Кількість загиблих та поранених в обох країнах стрімко, рятувально-пошукові роботи продовжуються.
- Станом на ранок 8 лютого, повідомляє Reurters, стало відомо про те, що кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до щонайменше 7 800 людей.
- Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що наразі відомо про щонайменше 5 894 загиблих і понад 34 000 поранених. Що стосується Сирії, то, за даними уряду та рятувальної служби, там відомо про понад 1 932 загиблих.
- Країна оголосила надзвичайний стан на три місяці в 10 провінціях для того, щоб пошуково-рятувальні операції та інші заходи були проведені якнайшвидше.