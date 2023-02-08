У вівторок, 7 лютого, В Ізраїлі було зафіксовано значні підземні поштовхи після руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії.

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Де відчули поштовхи

Ізраїльтяни повідомляли про слабкий землетрус в районі Єрусалима. Землетрус відчувався також у Ход-ха-Шароні, Реховоті, Тель-Авіві, Модіїні, Кфар-Сабі, Рамат-ха-Шарон та Петах-Тіква.

Зазначимо, що поштовхи відбулися після серії руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії. Епіцентр зафіксували за 13 км від Шхема. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

До слова. Експерти попереджають, що ізраїльська інфраструктура недостатньо підготовлена до сильного землетрусу.

Землетруси у Туреччині та Сирії