31 мая на оккупированном полуострове произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в регионе вечером.

Так, землетрясение произошло в районе Крыма около 19:08. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Где в Крыму произошло землетрясение?

Эпицентр землетрясения расположен в Черном море – в 15 километрах от побережья Крыма на глубине 10 километров.

Магнитуда подземных толчков составила 3,3.

По классификации землетрясений, он относится к еле ощутимым.

Напомним, утром 3 мая в Черном море утром зафиксировали слабое землетрясение магнитудой 1,5. Подземные толчки произошли в 05:48 на глубине 7,5 километра. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, еще одно землетрясение возле оккупированного Крыма произошло 1 мая в 23:26. Его магнитуда достигла 2,9, а эпицентр располагался в 151 километре от Керчи.

Также сейсмологи сообщают, что по состоянию на 3 мая 2026 года в Турции зафиксировали более 40 землетрясений различной силы.

В феврале вблизи российского Новороссийска ночью произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его эпицентр располагался в 35 километрах к северо-западу от города на глубине 10 километров. О подземных толчках начали сообщать местные жители около 01:30. Землетрясение ощущали не только в районе Новороссийска и Анапы, но и, по сообщениям в соцсетях, на Донбассе и в Запорожской области. Жители Краснодарского края писали, что толчки были достаточно сильными, а высотные дома заметно качались.