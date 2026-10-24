В одной из областей Украины произошло землетрясение

Землетрясение в Одесской области / Shutterstock
В Одесской области 24 октября были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,7 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров, а специалисты отнесли колебания к категории неощутимых.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
популярные видео
Что известно о сейсмической активности
Сейсмическое событие было зафиксировано в 13:30:43 по киевскому времени на территории Арцизской общины Болградского района. Источник колебаний находился по координатам 45,94 градуса северной широты и 29,13 градуса восточной долготы.
При магнитуде 2,7 подземные колебания регистрируют только специальные приборы, тогда как люди их обычно не ощущают.
В последние недели на территории Украины и вблизи ее границ специалисты неоднократно регистрировали сейсмические колебания различной интенсивности. В частности, 19 октября жители южных районов Одесской области ощутили колебания, когда в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Кроме того, 15 октября слабые колебания с магнитудой 2,1 зафиксировали в Тячевском районе Закарпатской области, где толчки были незаметными.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии