В одній з областей України стався землетрус

Погода

Про це повідомилиу Головному центрі спеціального контролю.

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Що відомо про сейсмічну активність

Сейсмічну подію зафіксували о 13:30:43 за київським часом на території Арцизької громади Болградського району. Джерело коливань розташовувалося за координатами 45,94 градуса північної широти та 29,13 градуса східної довготи.

За потужності 2,7 підземні коливання виявляють лише спеціальні прилади, тоді як люди їх зазвичай не відчувають.

Останніми тижнями на території України та поблизу її кордонів фахівці неодноразово реєстрували сейсмічні коливання різної інтенсивності. Зокрема, 19 жовтня мешканці південних районів Одещини відчули коливання, коли в Румунії стався землетрус магнітудою 4,8.

Крім того, 15 жовтня слабкі коливання з магнітудою 2,1 зафіксували у Тячівському районі Закарпатської області, де поштовхи були невідчутними.