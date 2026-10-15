Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Де був землетрус

Підземні коливання фахівці зафіксували о 04:11 ранку.

Епіцентр сейсмічного явища розташовувався на території Тячівського району. Розрахунки фахівців показали магнітуду 2,1 за шкалою Ріхтера з осередком на глибині 8 кілометрів.

За класифікацією землетрусів подібні коливання належать до невідчутних.

Це вже не перший випадок сейсмічної активності в цьому регіоні за останній час: 25 вересня у Тячівському районі фіксували землетрус магнітудою 2,0, а 15 вересня в Мукачівському районі Закарпаття фахівці зареєстрували підземні коливання магнітудою 2,5.

Нагадаємо, нещодавно біля берегів Панами стався потужний землетрус магнітудою 7,7. Осередок стихії зафіксували в Тихому океані за 12 кілометрів від Піталоса-Арріба, однак коливання відчули й у панамській столиці. Через значну силу поштовхів для низки держав оголошували загрозу цунамі.

До слова, наприкінці вересня у Казахстані за добу сталися три землетруси, два з яких відбулися з інтервалом у кілька годин і мали магнітуду 3,4 та 4,2. Перший поштовх фахівці класифікували як форшок другого.