Фахівці не виявили руйнувань у місті та оцінюють сейсмічну ситуацію як стабільну. Про це повідомляє видання Tengrinews із посиланням на Казахстанський національний центр даних.

Що відомо про землетруси у Казахстані

Перший поштовх зафіксували о 06:32 за часом Астани з інтенсивністю 2 – 3 бали переважно в західній частині міста.

Другий, потужніший підземний поштовх стався о 09:38, а його інтенсивність у різних районах досягала 3 – 4 балів.

За спостереженнями фахівців станції KNDC, обидва осередки сейсмічних подій розташовувалися безпосередньо в межах території міста неподалік один від одного. Аналіз сейсмограм показав майже ідентичний характер коливань, які тривали не більше 5 секунд, через що перший менший поштовх класифікували як форшок.

Пізніше сейсмологи зареєстрували ще й третій землетрус за добу. Поштовхи магнітудою 4,2 сталися о 13:53 за місцевим часом. Епіцентр знаходився приблизно за 60 кілометрів на південний схід від села Кеген.



Карта розташування двох епіцентрів землетрусів в Алмати / Tengrinews

Багато жителів Алмати описували свої відчуття під час другого землетрусу як один короткий та різкий удар знизу або звук, схожий на вибух. Експерти пояснюють, що такий характер зазвичай вказує на високочастотне джерело або підкидний тип зсуву пластів земної кори.

За словами науковця, на осінню сейсмічність у передгір'ях також впливає збільшення обсягу води від танення льодовиків після літньої спеки, що змінює навантаження на гірські масиви. Додатковим чинником міг стати й антропогенний вплив, оскільки понад 90 відсотків водопостачання міста забезпечується видобутком підземних артезіанських вод.

Тож експерти класифікували підземні поштовхи як прояв фонової сейсмічності та запевнили, що підстав очікувати руйнівного землетрусу наразі немає.

Жодних пошкоджень чи деформацій інфраструктури не зафіксовано.

До слова, в Україні днями теж зафіксували землетрус. Так, у Полтавському районі 22 вересня сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних коливань залягав у Мачухівській громаді на глибині 3 кілометрів.