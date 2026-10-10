Про це повідомляє ABC News із посиланням на Геологічну службу США.

Що відомо про землетрус?

Епіцентр стихії зафіксували з боку Тихого океану, за 12 кілометрів від населеного пункту Піталоса-Арріба. Магнітуда підземних поштовхів сягнула 7,7 бала.

Поштовхи були настільки сильними, що їх чітко відчули жителі панамської столиці Панама-Сіті та навіть у Сан-Хосе, що в сусідній Коста-Риці. За даними журналістів, інформації про серйозні руйнування чи жертв поки не надходило, однак на телевізійних кадрах видно, як налякані люди масово евакуюються з багатоповерхівок.

Наслідки землетрусу у Панамі / Beinvenido Velasco / EPA via Shutterstock

Водночас Система попередження про цунамі США оперативно відреагувала на подію. Фахівці оголосили про потенційну небезпеку виникнення цунамі для цілої низки держав: Коста-Рики, Сальвадору, Перу, Мексики, Гватемали, Панами, Нікарагуа, Колумбії та Еквадору.

Нагадаємо, що сейсмічна активність у цьому регіоні фіксується регулярно. У серпні цього року на півдні Перу також стався потужний землетрус магнітудою 6,7, унаслідок якого троє людей отримали легкі поранення.

До слова, наприкінці вересня у Казахстані за добу зафіксували три землетруси, два з яких сталися з інтервалом у кілька годин і мали магнітуду 3,4 та 4,2. Перший поштовх фахівці класифікували як форшок другого.

Інтенсивність коливань у різних районах міста сягала 2 – 4 балів, а самі поштовхи тривали не більше п’яти секунд. Згодом ще один землетрус магнітудою 4,2 зафіксували приблизно за 60 кілометрів на південний схід від села Кеген