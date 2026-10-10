Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Геологическую службу США.

Что известно о землетрясении?

Эпицентр стихии зафиксировали со стороны Тихого океана, в 12 километрах от населенного пункта Питалоса-Арриба. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7 балла.

Толчки были настолько сильными, что их отчетливо ощутили жители панамской столицы Панама-Сити и даже в Сан-Хосе, что в соседней Коста-Рике. По данным журналистов, информации о серьезных разрушениях или жертвах пока не поступало, однако на телевизионных кадрах видно, как испуганные люди массово эвакуируются из многоэтажек.

Последствия землетрясения в Панаме / Beinvenido Velasco / EPA via Shutterstock

В то же время Система предупреждения о цунами США оперативно отреагировала на происшествие. Специалисты объявили о потенциальной опасности возникновения цунами для целого ряда государств: Коста-Рики, Сальвадора, Перу, Мексики, Гватемалы, Панамы, Никарагуа, Колумбии и Эквадора.

Напомним, что сейсмическая активность в этом регионе фиксируется регулярно. В августе этого года на юге Перу также произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого три человека получили легкие ранения.

К слову, в конце сентября в Казахстане за сутки зафиксировали три землетрясения, два из которых произошли с интервалом в несколько часов и имели магнитуду 3,4 и 4,2. Первый толчок специалисты классифицировали как форшок второго.

Интенсивность колебаний в разных районах города достигала 2–4 баллов, а сами толчки длились не более пяти секунд. Впоследствии еще одно землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали примерно в 60 километрах к юго-востоку от села Кеген