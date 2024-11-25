Указывается, что они были магнитудой 4,1 и 3,5. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на со ссылкой на со ссылкой на Point.md.

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В Румынии зафиксировали два землетрясения

Первые толчки землетрясения магнитудой 4,1 были зафиксированы в 07:16 в сейсмической зоне Вранча. Об этом сообщили в Национальном институте изучения физики Земли (INCDFP) Румынии.

Указывается, что землетрясение было на глубине 128 километров.

Чуть более, чем через час произошло другое землетрясение. Оно было магнитудой 3,5 и произошло в 08:43 на глубине 64,5 километра под землей.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков нет.

Добавим, что зона Вранча – это сейсмоактивная зона, находящаяся на стыке Южных, румынских и Восточных украинских Карпат, в уезде Вранча в Румынии.