Землетрясение на Закарпатье: пострадавших нет
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки 23 января. Эпицентр землетрясения находился в районе города Виноградов.
Землетрясение имело магнитуду 3, сообщает Главный центр специального контроля.
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Карта землетрясения / Скриншот
Таблица землетрясения / Скриншот
Сообщений от спасателей относительно разрушений или пострадавших в результате подземных толчков не было. Землетрясение магнитудой 3 ощущается только в помещениях на верхних этажах.
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