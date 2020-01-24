Землетрясение на Закарпатье: пострадавших нет

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки 23 января. Эпицентр землетрясения находился в районе города Виноградов.

Землетрясение имело магнитуду 3, сообщает Главный центр специального контроля.

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Карта землетрясения / Скриншот



Таблица землетрясения / Скриншот

Сообщений от спасателей относительно разрушений или пострадавших в результате подземных толчков не было. Землетрясение магнитудой 3 ощущается только в помещениях на верхних этажах.